Diretta live Roma-Raja Casablanca 2-0: gol di Shomurodov e Mancini in 3'

Sabato 14 Agosto 2021, 20:44 - Ultimo aggiornamento: 21:14

Esordio all'Olimpico per la Roma di Mourinho, che alle 20.45 affronta il Raja Casablanca. I giallorossi aspettano il nuovo centravanti (è vicino Abraham) e hanno salutato Dzeko, già in gol contro l'Inter. Lo Special One dopo la passerella di presentazione della squadra fa le prove generali di Conference League (19 agosto l'andata contro il Trabzonspor) e di campionato: il 22 la prima con la Fiorentina.

APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO Abraham saluta i tifosi CALCIO Mou, giù la maschera LA CENA Foto CALCIO Roma, Mou aspetta Abraham: trattativa ad oltranza CALCIO Serie A, un cantiere aperto: società impoverite, il... MERCATO Alessandro Florenzi lascia la Roma, il Milan si fa avanti

Roma, Abraham saluta i tifosi. Juve, ecco la richiesta di Dybala. Manolas-Napoli: prove di addio

Roma-Raja in diretta

20' - Raddoppia subito la Roma: gol di Gianluca Mancini (in campo con la fascia di capitano) che di testa tutto solo in area batte Zniti.

16' - Roma in vantaggio: Shomurodov raccoglie il lancio di Mancini e di esterno batte il portiere in uscita. È il secondo gol consecutivo (in due partite) per l'attaccante arrivato dal Genoa.

12' - Zaniolo prova a risvegliare una Roma distratta. Una progressione delle sua sulla destra, la difesa del Raja si salva.

7' - Raja vicino al vantaggio: Rahimi si ritrova un pallone in area ma Rui Patricio è super in uscita e devia in angolo.

6' - Prima chance per la Roma, con Karsdorp che si invola sulla destra: il suo cross è deviato, c'era Shomurodov solo in area.

4' - Ammonito Mkhitaryan, che ferma un'azione degli ospiti. Mou cerca una risposta anche dal punto di vista disciplinare dopo la corrida contro il Betis.

1' - Comincia la partita. Il calcio d'avvio è della Roma, che attacca verso la Curva Sud, finalmente con i tifosi.

Squadre in campo allo stadio Olimpico. Bella cornice di pubblico: 10 mila tifosi, tutti con il Green pass o con tampone negativo.

Le formazioni ufficiali

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov. A disp.: Fuzato, Reynolds, Calafiori, Ibanez, Kumbulla, Tripi, Bove, Zalewski, Diawara, Darboe, Carles Perez, Ciervo, Borja Mayoral. All.: Mourinho

Raja Casablanca (4-2-3-1): Zniti; Madkour, Naim, Hadhoudi, Souboul; Ngoma, El Wardi; Hafidi, Moutauoali, Rahimi; Benhalib. A disp.: Mouhtachim, Chourouki, Al Khalfi, Khtaibi, Zoubir, Tamrani, Benjdida, Taha Al Achbili.All.: Chabbi.