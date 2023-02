Europa League, la Roma si qualifica se... Tutte le combinazioni contro il Salisburgo per passare agli ottavi

Due gol di scarto, meglio se senza subire gol. Per la Roma è una partita da «no-tomorrow», come dicono gli americani quando è una gara senza un domani. Perché contro il Salisburgo giovedì sera all'Olimpico non c'è possibilità di qualificazione se non la vittoria con due gol di differenza. O in alternativa, con una rete di differenza ma dovendo affrontare poi lo spettro dei supplementari e dei rigori.

Roma-Salisburgo, le combinazioni per il passaggio del turno

Dopo la sconfitta per 1-0 in Austria, Mourinho è costretto a vincere. E per questo dopo il successo contro il Verona ha chiamato a raccolta i tifosi, prendendosela anche con i più critici. Vincendo con un gol di scarto, si andrebbe ai supplementari: la regola del gol in trasferta è stata abolita e quindi in caso di 2-1 la Roma non sarebbe eliminata. Ecco tutte le combinazioni.

ROMA AGLI OTTAVI SE

Batte il Salisburgo con due o più gol di scarto

Batte il Salisburgo con un gol di scarto nei tempi regolamentari e supplementari per poi vincere ai rigori

ROMA ELIMINATA SE

Perde contro il Salisburgo con qualsiasi risultato

Pareggia contro il Salisburgo con qualsiasi risultato

Batte il Salisburgo con un goal di scarto nei tempi regolamentari e supplementari per poi perdere ai rigori