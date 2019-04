Roma, Pallotta smentisce la cessione del club a un fondo del Qatar: «Una fake news»

Il presidente della Roma, James Pallotta, smentisce la notizia di una possibile cessione del club a un fondo d’investimenti del Qatar. Il presidente giallorosso ha twittato sul suo account ufficiale la foto della prima pagina di un quotidiano nazionale che titola «Intrigo Qatar», descrivendola come: «Fake news». Il numero uno giallorosso ha trattato l’argomento con ironia completando il messaggio con una battuta: «Siri, mostrami una fake news». Dopo il viaggio a Doha della dirigenza romanista per un workshop con gli sponsor, il quotidiano Milan Finanza è stato il primo a parlare dell’interesse del fondo di Nasser Al-Khelaifi (presidente anche del Paris Saint-Germain) per il club di Pallotta.

Siri, show me fake news pic.twitter.com/XgjENchVf7 — Jim Pallotta (@jimpallotta13) 9 aprile 2019

