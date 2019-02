Roma, Qatar Airways apre le porte dello stadio Olimpico per un tour experience

Come i club importanti d'Europa. Visita guidata, necessariamente sponsorizzata. Lo sponsor è impiortante, è della Roma. L'iniziativa ingolosisce i tifosi, che voglio esplorare il mondo dell'Olimpico, e quello giallorosso.

Qatar Airways, sponsor dell'As Roma, infatti apre le porte dello stadio Olimpico per un tour experience che passa attravers le visite di spogliatoi, panchine, sala conferenze, per culminare nell'incontro con i giocatori dopo la partita: obiettivo quello di vivere, almeno per qualche istante, le emozioni, le sensazioni e le routine dei campioni di serie a. Così si passa nel corridoio della Zona mista, ci si affaccia nella sala stampa dove i giornalisti provenienti da tutto il mondo preparano le dirette e si finisce negli spogliatoi, già pronti per l'arrivo dei calciatori. Poi l'ingresso in campo, l'odore dell'erba, i cori dei tifosi sugli spalti, assistendo all'allenamento di rifinitura dei giocatori, con la possibilità di gridargli anche qualche consiglio tecnico. Qatar Airways ha annunciato ad aprile del 2018 di aver siglato un accordo di partnership pluriennale con la squadra di calcio italiana AS Roma, rafforzando ulteriormente l'impegno della pluripremiata compagnia aerea in Italia. L'accordo, il più grande mai firmato dal club, ha fatto diventare Qatar Airways il principale partner globale della AS Roma, la cui maglia presenterà il logo della compagnia fino al termine della stagione 2020-21.

