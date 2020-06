Roma, proteste dei tifosi anche a New York: «Vogliamo Friedkin»

I tifosi della Roma si fanno sentire anche a New York. In alcune strade della Grande Mela sono spuntati dei volantini con la scritta «Friedkin Roma vuole te», con l’immagine del famoso zio Sam con tanto di cappello giallo e rosso. La voglia di rinnovanto, dunque, arriva anche oltreoceano e proprio nel luogo in cui Friedkin ha incassato il “no” di Pallotta alla sua offerta milionaria per l’acquisizione della Roma. La trattativa fra i due imprenditori al momento è bloccata e intanto negli ambienti finanziari di alto livello stanno analizzando l’affare Roma. Se Pallotta si dovesse rifiutare di vendere la società, allora dovrà trovare i soldi da investire nel mercato estivo. I tifosi sperano che non arrivino dalla cessione di Zaniolo, obiettivi della Juventus ma anche di blasonati clun europei.

