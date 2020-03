Roma, proseguono le iniziative benefiche: beni di prima necessità agli abbonati over 75

Non si fermano le iniziative benefiche ideate dalla fondazione Roma Cares. Il club giallorosso ha comunicato che da venerdì comincerà a distribuire beni di prima necessità a tutti gli abbonati con più di 75 anni, che riceveranno a casa un box di Roma Cares contenente cibo e presidi sanitari utili per proteggersi in questo periodo di emergenza per il Covid-19. Questa è solo l’ultima della serie di iniziative benefiche organizzate dalla società, l’ultima è stata la raccolti fondi (ancora in atto e a cui hanno partecipato calciatori e staff) per acquistare tre ventilatori polmonari per la terapia intensiva, otto nuovi letti dedicati allo stesso trattamento e cinque ventilatori polmonari per la terapia sub-intensiva per l’ospedale Spallanzani di Roma. Ultimo aggiornamento: 14:44

