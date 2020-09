Roma, il progetto "A scuola di tifo" intitolato alla memoria di Willy Monteiro Duarte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma comunica che il progetto ‘A Scuola di Tifo’ nella stagione 20-21 sarà intitolato alla memoria di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne vittima di un pestaggio mortale nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro.L’annuncio arriva all’indomani dell’amichevole andata in scena allo stadio Benito Stirpe, dove Lorenzo Pellegrini e Nicolò Brighenti, i capitani di Roma e Frosinone nel match di martedì sera, hanno mostrato due magliette autografate dalle rispettive squadre con il nome Willy e il numero 10, consegnandole alla sorella del giovane scomparso, Milena.Nel dedicare il programma al tifoso giallorosso che ha perso la vita, il Club intende rafforzare ulteriormente le tematiche del rispetto reciproco e della tolleranza che ogni anno vengono trattate nelle scuole elementari, medie e superiori della Capitale.Negli ultimi due anni la Roma è stata anche protagonista della campagna No Bulli promossa dal Consiglio regionale del Lazio contro il bullissimo e il cyberbullismo.«Negli ultimi anni con il programma A Scuola di Tifo la nostra priorità assoluta è stata la lotta al bullismo, negli eventi in cui coinvolgiamo i nostri calciatori nelle scuole», ha dichiarato il CEO del Club Guido Fienga. «Attraverso il calcio e lo sport, trasmettiamo ai giovani studenti valori quali il rispetto, la solidarietà e l'uguaglianza, assieme alla necessità di contrastare ogni forma di odio. Quello che è successo a Willy Monteiro Duarte domenica è stato orribile e intitolandogli questo progetto di Roma Cares speriamo di poter mantenere vivo il suo ricordo e avere un impatto positivo sul comportamento dei giovani con cui ci impegniamo».