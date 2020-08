© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nome della società con la qualeha acquistato il pacchetto di maggioranza della Roma ,“Romolus and Remus Investiments”, ricordando l’antica leggenda della fondazione della città, suona già come un programma. All’imprenditore texano non spetterà il compito di rifondare, ma di ridare solidità economica alla società e certezze tecniche alla squadra, ricostruendo il feeling con i tifosi. Un impegno non da poco. Per molti, l’addio di Pallotta rappresenta una liberazione, ma sarebbe ingiusto giudicarne l’operato valutando soltanto gli aspetti negativi. Piuttosto è proprio partendo dagli errori del suo predecessore, che Friedkin potrà costruire al meglio il suo nuovo percorso. Sarà presente, ha dichiarato, e più di lui il figlio, solo così comprenderanno realmente, senza filtri e riporti esterni, la città e la sua gente. Nel calcio i risultati sono fondamentali, ma è impossibile ottenerli senza un’adeguata programmazione. A Friedkin non si chiedono investimenti scellerati, ma di costruire un nuovo domani fatto di chiarezza, coerenza e continuità.