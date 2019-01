Roma, primo allenamento del 2019: Manolas e De Rossi ai box. Influenza per El Shaarawy

Ultimo aggiornamento: 17:39

Primo allenamento del 2019 per la Roma diche si è ritrovata alle 13 al centro sportivo di Trigoria per un pranzo prima della seduta. Dopo aver svolto i test fisici la squadra è scesa in campo, non hanno partecipato all’allenamento. Il greco ha subito una piccola lesione al flessore della coscia destra durante l’ultima partita dell’anno contro il Parma, in settimana dovrebbe aggregarsi al gruppo per strappare la convocazione in vista della gara di Coppa Italia contro l’Entella (lunedì 14 ore 21). Sarà poi Di Francesco a valutare se impiegare il centrale o attendere la ripresa del campionato per non correre ulteriori rischi. Restano ai boxper la cisti al ginocchio e la lesione cartilagena (oggi controllo programmato a Villa Stuart) edper una sindrome influenzale., invece, hanno ritardato la seduta perché in permesso concordato con la società