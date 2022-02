Roma Primavera, superata la Juve ai rigori: è in semifinale di Coppa Italia

Juventus-Roma 5-6: Mastrantonio para due rigori. La squadra di De Rossi va in semifinale di Coppa Italia.

Partita intensa a Vinovo: i bianconeri passano in vantaggio con Mbangula, i giallorossi completano la rimonta con Satriano e Pagano e nel secondo tempo la ret di Chibozo rimette in carreggiata i bianconeri. Niente da fare però: la Juve viene eliminata ai calci di rigore. La Roma vola in semifinale .

JUVENTUS: Senkó; Savona, Nzouango, Muharemovic, Turicchia (90' Citi); Mulazzi (46' Maressa), Bonetti (C), Rouhi (67' Sekularac), Iling-Junior (59' Strijdonck); Mbangula (83' Omić), Chibozo.

A disp.: Daffara (GK), Vinarčík (GK), Cerri, Fiumanò, Galante, Nonge Boende.

All.: Bonatti.

ROMA: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli (15' Pagano), Vicario; Missori, Faticanti, Tripi (C), Rocchetti; Tahirovic (75' Di Bartolo), Voelkerling Persson (75' Padula, 94' Cherubini), Satriano (67' Cassano).

A disp.: Berti (GK), Baldi (GK), Louakima, Chesti, Falasca, Pisilli, Pellegrini.

All.: De Rossi.

Arbitro: Di Graci. Assistenti: Politi - Pascali.

Reti: 18' Mbangula (J), 38' Satriano (R), 48' Pagano (R), 77' Chibozo (J).

Note: recupero 3' pt, 2' st. Ammoniti Missori (R), Omic (J)..