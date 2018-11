La maledizione del crociato anche in Primavera: il ginocchio di Bouah fa crac

Ultimo aggiornamento: 22:36

Nuova tegola per la: durante la partita tra i giallorossi e la, persa dalla squadra di Alberto De Rossi 2 a 1, il difensoreha riportato la rottura del, e nei prossimi giorni si sottoporrà a operazione chirurgica per poi affrontare la riabilitazione, lo stop sarà almeno di quattro mesi. Immediata la reazione dei compagni di squadra che gli hanno fatto la loro sentire la vicinanza tramite i social: «Sono con te fratello mio, adesso più che mai non fermarti» ha postato Alessio. «Nei momenti difficili bisogna essere più forti del solito… Forza fratello» le parole di Ludovico. Infortunio che arriva a un mese e mezzo di distanza da quello di Riccardooperato recentemente negli Stati Uniti per la rottura dei legamenti anteriori e posteriori dei menischi, della capsula e dei collaterali del ginocchio sinistro nel corso partita contro il. Quattro mesi fa, invece, Zakariasi è infortunato a beach volley riportando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.