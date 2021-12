Roma-Genoa di Primavera rinviata: nove calciatori positivi al Covid

La partita di Primavera tra Roma e Genoa è stata rinviata per i troppi casi Covid. A comunicare la decisione la società giallorossa attraverso il suo profilo Twitter: «Come da indicazioni delle ASL, Roma-Genoa di #Primavera1TIMVISION, in programma oggi alle 12:30, è stata rinviata a data da destinarsi, a causa di alcune positività al COVID-19 riscontrate nel gruppo squadra Primavera. I giocatori positivi stanno bene e si trovano in isolamento». Sarebbero 9 i calciatori positivi in questo momento in isolamento, la partità verrà recuperata nelle prossime settimane.

