Roma, la Primavera femminile sotto inchiesta: nel mirino cori contro la Juventus

La Primavera della Roma femminile, squadra che domenica scorsa ha conquistato il quarto scudetto di fila in finale contro la Juventus, è sotto inchiesta da parte della Procura Federale della FIGC. Lo si apprende da una nota pubblicata dalla federazione che vuole vederci chiaro su un video apparso in rete alcuni giorni fa. Alla fine del match di domenica scorsa, all'interno dello spogliatoio delle giovani giallorosse, è partito un coro contro la società bianconera. «La Procura Federale ha aperto un procedimento sui comportamenti della Primavera Femminile della Roma nel proprio spogliatoio al termine della finale disputata con la Juventus, in particolare sui cori beceri e offensivi nei confronti della società bianconera, visibili tra l’altro in un video pubblicato online già acquisito. Nei prossimi giorni saranno ascoltati le calciatrici e i tesserati presenti alla gara per accertare le singole responsabilità», questa la nota della federazione.

PROVVEDIMENTO DELLA ROMA

Il video è spuntato fuori sui social giovedì scorso. E prima era stato pubblicato in una stories Instagram. E intanto, in attesa delle indagini, la Roma un passo lo ha già fatto. Oggi al Tre Fontane la squadra di Spugna alzerà al cielo il piatto dello scudetto femminile dopo la gara contro l'Inter, e ci sarà festa. Inizialmente era prevista anche la passerella della squadra Primavera, ma la società ha deciso prendere un provvedimento: il comportamento, trapela da Trigoria, è troppo lontano da quelli che sono i valori giallorossi. Quindi nessun festeggiamento per le giovanissime che hanno vinto il tricolore.