La Roma passa prima il girone di Europa League se...Tutte le possibilità

Difficile ma non impossibile. Il primo posto della Roma nel girone di Europa League non è matematicamente escluso. Se i giallorossi vinceranno questa sera contro lo Sheriff si porteranno a quota 13, a quel punto dovranno sperare in una del vittoria del Servette in casa dello Slavia Praga che così rimarebbe a 12. Unico inconveniente è che gli svizzeri non hanno più nulla da dire nel girone (sono terzi a cinque punti).

L’altra possibilità è un pareggio tra Slavia e Servette, ma i giallorossi dovrebbero battere lo Sheriff con cinque gol di scarto per superare la differenza reti dello Slavia. In tutti gli altri casi, la Roma passerá seconda e dovrà disputare i playoff. Ecco tutte le possibili avversarie: Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lens, Young Boys e Shakhtar Donetsk.