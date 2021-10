Roma prima a subire almeno sei gol in tutte le Coppe europee

Venerdì 22 Ottobre 2021, 00:06 - Ultimo aggiornamento: 00:14

E ora c'è anche la Conference. Perché la Roma, dopo il 6-1 con il Bodo-Glimt, è stata capace, ed è la prima squadra a riuscirci, a prendere almeno sei gol in tutte le competizioni europee. Un record vero e proprio. Ma negativo. Che resta. La bestia nera della Roma si chiama Manchester, che ha rifilato prima sette gol in Champions (2007, con Spalletti in panchina) e sei in Europa League (lo scorso anno, in semifinale, con Fonseca alla guida). Per non parlare poi dei sette gol incassati dal Bayern nel 2014 e sei dal Barcellona nella stessa stagione di Champions, con Garcia in panchina. Se poi aggiungiamo i sette gol presi in Coppa Italia, gennaio 2019, dalla Fiorentina, il giro è completo. Da Spalletti a Garcia, fino a Di Francesco e Mourinho. A ciascuno il suo (record).