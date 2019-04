Roma, il presidente del Lille blinda Campos: «Lavorerà con noi per altri anni»

Il Lille chiude le porte alla Roma blindando Campos, il direttore sportivo scelto da Pallotta (e Baldini) per prendere il posto di Monchi: «Sono sicuro che Luis resterà con noi, così come il nostro tecnico. È vero che qualche club ha provato a portarcelo via, a ‘scipparlo’, ma non partirà. Lavorerà ancora per anni con noi», sono le parole Gerard Lopez presidente del club francese rilasciate a RMC. In queste ore il disse a interim Ricky Massara si trova a Boston dove sta relazionando a Pallotta la situazione in casa a Roma, è proprio l’ex delfino di Sabatini a essere tra i candidati al posto per la direzione sportiva. Se Campos non dovesse accettare la Roma c’è l’ipotesi Petrachi attualmente al Torino che avrebbe già dato la disponibilità al trasferimento nella Capitale.





