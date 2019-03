Roma, ufficiale la presenza in estate alla International Champions Cup 2019

La Roma è lieta di comunicare che la prima squadra prenderà parte alla International Champions Cup 2019, in programma la prossima estate negli Stati Uniti. Così il club giallorosso ha annunciato sul sito ufficiale del club che la prossima estate svolgerà parte della preparazione pre campionato oltreoceano. Per i giallorossi si tratterà della quarta partecipazione alla competizione negli USA e della quinta in totale, considerando anche l’esperienza in Australia nel 2015. «Siamo davvero orgogliosi di rispondere all’invito dell’ICC e di tornare negli Stati Uniti, confermando la nostra partecipazione a un torneo che negli anni ha acquisito e consolidato il suo prestigio, attestandosi su un livello di competitività e visibilità di valore assoluto», ha detto l’amministratore delegato del club Guido Fienga. Date, location e avversari della ICC di quest’anno saranno comunicati alle ore 16 del 27 marzo.

Ultimo aggiornamento: 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA