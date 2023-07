La Roma torna in Portogallo il 22 luglio: annullata l'amichevole a Singapore con il Tottenham

L’estate romanista sta prendendo forma. Salta la tournée in Corea dopo il mancato pagamento degli organizzatori (circa 3 milioni) ed è stata annullata l’amichevole a Singapore contro il Tottenham prevista per il 26 luglio. Andare in Asia per una sola partita non sarebbe convenuto alla società che ha preferito pagare la multa e organizzarsi per accontentare José Mourinho riportando la squadra in Algarve.

Dybala aspetta la chiamata della Roma: incontro sull'ingaggio, si parte da 6 milioni

Dybala e compagni partiranno per il Portogallo il 22 luglio e dovrebbero restarci una decina di giorni, durante i quali sono previsti amichevoli e testi fisici per preparare la squadra alla ripresa della Serie A del 19 agosto. Fino a quella data il club resterà a Trigoria dove è stata già organizzata un’amichevole con la società romana Boreale che milita in eccellenza (15 luglio). Il raduno è previsto il 10, senza i giocatori che hanno partecipato alle gare in nazionale durante il mese di giugno che rientreranno una settimana (17). Pianificata anche un'amichevole in Francia contro il Tolosa che si disputerà il 5/6 agosto.