Roma, Ponce ceduto allo Spartak Mosca per 3 milioni più bonus

La Roma ha ufficializzato la cessione di Ezequiel Ponce allo Spartak Mosca. I russi verseranno nelle casse giallorosse 3 milioni di euro e altri 3 aggiuntivi di bonus, totalizzando una plusvalenza di 500mila euro. La Roma ha ottenuto anche il 20% su una futura vendita dell'argentino, mentre il 40% sarà destinato a Newell’s, la società da cui è stato prelevato nel 2015. L'attaccante è arrivato alla Roma nel 2015-16, conquistando uno Scudetto Primavera, successivamente ha militato in Spagna con il Granada, in Francia con il Lille e in Grecia con l’AEK Atene con cui ha segnato la scorsa stagione 21 gol in 43 partite disputate che non sono bastati al riscatto.





