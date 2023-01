Roma femminile, tutto troppo facile contro il Pomigliano: finisce 8-1. La semifinale di Coppa Italia in cassaforte

La Roma è in semifinale di Coppa Italia. Ufficialmente no, mettiamo le cose in chiaro, perché ancora c'è da giocare la gara di ritorno prevista tra il 7 e l'8 febbraio al Tre Fontane, ma pensare che il Pomigliano possa ribaltare l'8-1 con il quale le giallorosse si sono imposte in trasferta è fantascienza. La squadra di Spugna distrugge una formazione che gioca comunque in Serie A, mettendo ulteriormente in evidenza l'enorme divario tecnico che c'è tra le giallorosse e quasi tutte le altre del massimo campionato. Una partita messa in discesa dopo sei minuti e poi chiusa a doppia mandata nella ripresa.

DEVASTANTE

La Roma è stata devastante. E ha già messo alle spalle la vittoria sporca in campionato contro il Parma. Quella di oggi è una vittoria netta, bellissima, che manda un segnale anche al campionato. Di fronto ad un 8-1 in trasferta non si può rimanere mai indifferenti. Bene, la partita ha davvero poco da raccontare: al 2' ha aperto le danze Giugliano, al 6' ha raddoppiato Glionna. Nel secondo tempo Giacinti ha trovato la 13esima rete della sua stagione, mentre la giovane Kajzba (se ne parla un gran bene) si è sbloccata con la Prima Squadra segnando due volte. Doppietta anche per Andressa e pure per Glionna, che ha trovato al minuto 67 la sua seconda segnatura di giornata. Inutile la rete del Pomigliano arrivata con Bragonzi. Tutto in discesa quindi, e un pensiero in meno nella testa di Spugna che non dovrà pensare alla partita di ritorno. La sua squadra i conti li ha chiusi oggi.