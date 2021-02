Roma, Pizarro: «Fonseca? Gli va dato tempo, Villar è come me...»

David Pizarro è intervenuto sui canali di PlayRoma, la nuova piattaforma di infotainment romanista: “Fonseca sta facendo un ottimo lavoro e oggi la Roma ha vinto con merito. Agli allenatori va dato tempo di lavorare. Villar mi somiglia molto, così come Sensi. Sto facendo il corso da allenatore, a breve sarò in Italia per i test a coverciano. Ancora oggi mi pesa non aver vinto nulla con la Roma. Totti, la serie tv e il calcio a 8? Fa bene a divertirsi dentro e fuori dal campo. De Rossi è stato il compagno di reparto più forte con cui abbia mai giocato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA