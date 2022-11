Roma, Pinto risponde a Mourinho: «Capiamo la tua idea di mercato, ma c'è il Fair play finanziario»

Non si fa attendere la risposta di Tiago Pinto a José Mourinho. Tra i due sembra in atto una guerra fredda: il tecnico chiede giocatori di livello («Non abbiamo la forza di andare a prendere calciatori in Premier»), il direttore generale fa gli interessi economici del club. Risultato? José fa fatica a ottenere ciò che vuole.

Dal Giappone dove la Roma è in tournée, Tiago Pinto ha spiegato la linea della società: «Se faremo altro oltre a Solbakken? Senza dubbio teniamo in considerazione l'opinione del nostro allenatore, ma anche dei paletti imposti dal FPF. Abraham per me è un giocatore fantastico, sarà uno dei migliori al mondo presto, non ho dubbi. La Roma necessita di giocatori di questo tipo». Sulla famiglia Friedkin, spiega: «Se nel calcio ci fossero più famiglie Friedkin sarebbe meglio, loro hanno la giusta visione e non pensano solo ai guadagni».