Roma, Pinto a Milano per vendere Volpato e Missori. Perez al Celta Vigo, ma l'offerta è ancora bassa

Tiago Pinto e a Milano, sta cercando di chiudere gli affari Volpato e Missori con il Sassuolo per intascare i 12 milioni di plusvalenza necessari a chiudere in attivo il bilancio entro il 30 giugno. La trattativa è in dirittura d’arrivo, mancano dei dettagli da definire, ma l’accordo dovrebbe andare in porto nelle prossime ore. Denaro che si andrà ad aggiungere a quello incassato per Tahirovic e Kluivert rispettivamente ceduti a 8,5 milioni (bonus compresi) e 11 milioni più 1 di bonus. Ancora da definire la trattativa con il Celta Vigo per Carles Perez, per adesso gli spagnoli non si spingono sopra i 4 milioni cifra che la Roma non ha intenzione di accettare. L’esterno è a un anno dalla scadenza e non potrà essere ceduto nuovamente e per questo sta forzando la mano per tornare a giocare con i galiziani rifiutando altre offerte in Europa.

Luglio, invece, sarà il mese dei giocatori in entrata: i prossimi saranno Llorente, con cui sta per essere trovato l’accordo con il Leeds per il prestito secco con diritto di riscatto, e Rasmus Kristensen esterno destro pure lui del Leeds che ha già accettato di trasferirsi a Trigoria a seguito dalla retrocessione del club inglese. In attacco piace Scamacca, ma il West Ham vorrebbe venderlo. Pinto ha risposto con un “no”, ma il giocatore preferirebbe tornare a Roma piuttosto che accettare il trasferimento al Milan. È stato offerto Daka, ma il Leicester non vuole fare prestiti.