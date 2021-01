Roma, Pinto e Allegri intercettati nello stesso hotel a Milano

Tiago Pinto e Massimiliano Allegri insieme nello stesso albergo di Milano. Il dirigente romanista e l’allenatore sono stati visti uscire dall’hotel Principe di Savoia in due momenti differenti, all’uscita il gm giallorosso ha preferito liquidare le domande dei cronisti con un secco: «No comment». Allegri sarebbe l’allenatore scelto dalla famiglia Friedkin per sostituire Paulo Fonseca in caso di esonero, ma per il momento non arrivano conferme ufficiali dal club. Pinto si trova a Milano anche per chiudere il prestito Dzeko-Sanchez con l’Inter, il bosniaco è il rotta sia con il tecnico che con la proprietà e la Roma sta provando a piazzarlo prima della fine del mercato invernale.

