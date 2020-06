© RIPRODUZIONE RISERVATA

Petrachi torna a parlare. Sceglie come palcoscenico Sky, crogiolandosi sull’identikit che s’è costruito su misura («Uomo scomodo in questo ambiente perché non vado a prendere il caffè con nessuno») che gli permette di accodarsi a chi giustifica da anni l’ultimo successo datato ormai 2008 con il famigerato ambiente: «Se qui non si vince qualcosa da 20 anni (in realtà sono 12, ndc) è anche per questo motivo e non mi riferisco ai tifosi». I destinatari dei suoi strali sono i media. Come se da critiche più o meno accentuate dipendessero i -126,4 a bilancio, i - 280,5 d’indebitamento, il quinto posto in classifica, gli appena 19 milioni di plusvalenze rispetto ai 76 dello scorso anno, i 30 milioni spesi a gennaio conoscendo la situazione economica del club (acuita dalla pandemia ma a dicembre era già -87).LUSINGHE VIOLADel resto crearsi dei nemici quando i tuoi obiettivi stanno venendo meno e sei in difficoltà (soprattutto all’interno della società) è il modo più semplice per distogliere l’attenzione o per salutare eventualmente con l’onore delle armi: «Che il mio tempo qui sia finito, dovranno essere Pallotta e Fienga a dirmelo. Al momento ho la fiducia della società». Precisazione temporale da non sottovalutare. Non a caso sul ds c’è un interessamento della Fiorentina che vorrebbe ristrutturare l’organigramma societario confermando Pradè e dirottando Joe Barone su altri compiti. Tornando alla Roma, Petrachi non convince su Zaniolo: «Faremo di tutto per trattenerlo. Credo che la linea sia quella, poi il calciomercato mette davanti a tante difficoltà». Su Pellegrini scarica sul calciatore, in virtù della clausola, la decisione se restare o meno («È molto legato alla Roma, se non ha voglia di andare, non andrà»), quando sarebbe interessante chiedergli perché non viene proposto il rinnovo e tolta la clausola proprio per anticipare sirene esterne. In rapida sequenza, il richiamo al gruppo («Nei primi giorni ho visto grande voglia. Questa ultima settimana li ho visti un po’ così...») e la stampella per Fonseca («È preparato, intelligente, ma devo aiutarlo a capire le caratteristiche della serie A»). Singolare poi sia la rivalutazione di Kalinic, al quale è bastata una doppietta dopo un anno senza gol per tornare a sperare nella conferma («Ne segnasse altri 7-8 i discorsi cambierebbero») che il candore con il quale ammette «è inutile dire se c’è a disposizione x o y, se non sai che giocatori devi vendere, che valutazioni puoi fare?». Dopo indicazioni sparse sul mercato («Kean non l’abbiamo mai puntato», «Faremo di tutto per tenere Mkhitaryan e Smalling», «Florenzi ha due offerte», «Non prenderemo né Rugani, né Mandragora», «Se il Lipsia non prende Schick potremmo avere offerte migliori») il congedo è sui rapporti Roma-Juventus: «Non sento Paratici da gennaio». Probabile. Venerdì infatti i primi colloqui con il ds bianconero (che vuole Under) li ha effettuati il ceo Fienga.