Roma, Petrachi: «Voglio calciatori con qualità morali. Non siamo una succursale»

«Bisogna essere realisti, oggi è l’anno zero. È una squadra che deve ripartire con dei valori e principi e ho la consapevolezza di portare giocatori che abbiano qualità morali e non che abbiano la pancia piena o che pensino solo al dio denaro. Io cerco di scegliere prima gli uomini che i calciatori. Per alzare il livello di questa squadra ci vuole questo tipo di messaggio, leggo di tutti questi pseudo rifiuti che arrivano. La Roma non è una succursale chi viene a Roma deve avere entusiasmo come Spinazzola che non ha lasciato il Poggibonsi ma la Juventus». Lo ha detto il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi durante la sua presentazione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA