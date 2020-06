© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di fatto è la logica ed inevitabile conseguenza di quanto accaduto negli ultimi 10 giorni. Nonostante questo, la sospensione di Petrachi - annunciata ieri pomeriggio dal club con un tweet - rimane un fatto inedito e clamoroso: «Gianluca Petrachi è stato sospeso dalle sue mansioni di Direttore Sportivo con effetto immediato. L’allenatore e la squadra saranno guidati direttamente da Guido Fienga, Ceo del club». Sospensione e non licenziamento. Il motivo vien da sé. Malgrado i rapporti tra le parti siano azzerati, licenziare avrebbe annullato anche la più remota possibilità di arrivare ad una transazione economica. Che la Roma invece continua a cercare, non essendo disposta a garantire 1,2 milioni a stagione sino al 2022. E che il dirigente salentino (che ha già declinato una buonuscita offertagli lunedì) rifiuta, pronto ad adire le vie legali con una causa di lavoro per mobbing (del resto anche la società non ha ancora accantonato l’idea del licenziamento per giusta causa). Con Petrachi, ‘salta’ il quarto direttore sportivo in 9 anni dopo Sabatini, Massara e Monchi. Ora il referente della squadra e di Fonseca - come scritto nel comunicato apparso sui canali social del club giallorosso - sarà sempre di più Fienga, anche se nei prossimi giorni ci sarà l’investitura formale di Morgan De Sanctis come nuovo ds. L’ex portiere (che ricopre attualmente il ruolo di responsabile giovanile dell’Under 17, Under 18 e Primavera) ed è munito di regolare patentino per operare come direttore sportivo) lavorerà con la supervisione di Baldini, il consigliere personale di Pallotta, che paradossalmente in estate aveva consigliato la carica di Petrachi (costata tra l’altro il sacrificio dei due Primavera Bucri e Greco e i rapporti ridotti al minimo con il Torino di Cairo). Da non escludere che questa promozione possa anche ridisegnare qualcosa nel settore giovanile con Bruno Conti (affiancato da D’Andrea) che vedrà esteso il suo raggio d’azione sino all’Under 18.IL PESO DI FRANCOIntanto nello staff entra il figlio Andrea, che il prossimo anno guiderà una delle squadre del settore giovanile. Domino di cariche che rilancia la figura di Baldini. In realtà - nonostante all’interno di Trigoria ci sia sempre stata la corsa a sminuire la sua incidenza, etichettandolo come mero ‘consigliere del presidente’ - già dalla conferenza di presentazione di Petrachi, si era capito che Franco continuava a pesare molto di più nelle strategie del club: «Sono stato contattato da Baldini» (che in passato aveva già indicato Sabatini e Monchi). E nonostante la volontà del dirigente salentino di mostrare al mondo la sua autonomia («Con Franco sono stato chiaro, così come lo sono stato con Pallotta: io non transigo su un discorso di scelte. La società mi deve dire possiamo o non possiamo fare questa spesa, ma sul discorso squisitamente tecnico sono io a prendere le decisioni») l’indipendenza è durata poco. Già nella sessione estiva Mkhitaryan era farina del sacco dell’ex ds dell’era Franco Sensi. Tuttavia a differenza di quanto accaduto in passato, stavolta Petrachi ha fatto quasi tutto da solo per arrivare a questa frattura insanabile. Atteggiamenti al limite, dialettica modesta, gaffes in serie, mercato in uscita molto deludente, rifiuto di chiedere scusa al presidente dopo l’invio dell’sms galeotto, irruenza eccessiva nei rapporti con squadra, allenatore e dipendenti che alla fine ha pagato. Ora bisognerà capire quanto la Roma dovrà pagare lui. Ma questa è un’altra storia che rischia seriamente di finire davanti ad un tribunale del lavoro con una causa per mobbing.