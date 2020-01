Roma, Petrachi: «Smalling può restare, dipende da lui. Sta facendo crescere Mancini»

Chris Smalling è riuscito nell’arduo compito di far scordare Kostas Manolas ai tifosi della Roma. Il centrale si è trasferito nella Capitale da Manchester e sin da subito se ne è innamorato. Ha passato il Natale a Roma assieme alla sua famiglia e sta seriamente pensando di stabilirsi qui nonostante sia stato ceduto in prestito secco: «Esiste la possibilità che resti», assicura Petrachi in un’intervista rilasciata al Daily Mail. Il ds giallarosso spiega: «Sarà il giocatore a decidere cosa fare, se davvero vorrà rimanere allora noi saremo ben felici di trasformare il prestito in un trasferimento permanente. Noi siamo molto contenti di Smalling e lui lo sa». Lo scoglio da superare è la richiesta dell’United (18 milioni) non i linea con l’offerta della Roma (10 milioni): «Con il Manchester United i rapporti sono eccellenti e fra i club c’è davvero grande feeling. Il ragazzo è molto carismatico, gli piace la Roma e lo stile di vita italiano. Credo che Smalling si trovi molto bene a Roma, si senta felice e questo lo fa rendere ad alti livelli. Tecnicamente è molto forte, ero convinto che questo affare potesse funzionare e sono contento stia andando bene». Le caratteristiche del centrale in inglese coincidono con quelle ricercate da Petrachi durante la sessione di mercato: «Stavo cercando un difensore centrale aggressivo per sostenere un giovane come Gianluca Mancini. Smalling è stato perfetto per la mia idea di calcio è aiutare Mancini a crescere rapidamente».

