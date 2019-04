Roma, Petrachi si avvicina. Cairo frena: «Resterà un altro anno al Torino»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma del futuro sta prendendo forma. In attesa che finisca il campionato, la dirigenza romanista ha già scelto l’uomo che guiderà la direzione sportiva:. L’attuale ds del Torino (molto amico di Antonio Conte), sarebbe in procinto di dare l’addio ai granata per trasferirsi in giallorosso (scadenza contratto 2020). Indiscrezioni raccontano un viaggio a Boston del dirigente per conoscere il presidentee illustrargli il piano d’azione in vista del prossimo anno. La settimana scorsa è stato il turno di Rickyds pro tempore e che affiancherà il dirigente leccese quando sarà annunciato, a meno che non arrivi un'offerta interessante da un altro club (Bologna in pole) che lo convinca a dire addio alla Roma.Non è dello stesso avviso il presidente del Torino Urbanoche in un’intervista non ha confermato il cambio al timone della direzione sportiva: «Ho già detto che ha un anno di contratto e dovrebbe bastare. Sarebbe una cosa non bella se veramente ci fossero questi contatti con la Roma anche perché è in lotta con noi per l’Europa. Vorrebbe dire avere anche un conflitto d’interessi. Io non ci voglio credere, spero che queste voci non siano vere. Per me Petrachi resterà un altro anno», le sue parole a MC Sport che sanno poco di smentita, ma tanto di conferma. Un giallo che nel giro di una o massimo due settimane sarà risolto.