Roma, Petrachi: «Possibile arrivi un giovane centrocampista»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il direttore sportivo della Romaha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Roma-Juventus.Non è semplice, perché devi entrare nel subconscio di qualsiasi giocatore, ognuno di loro vive dei momenti. Ertamente il lavoro della Società e dell’allenatore deve essere quello di parlare costantemente e far capire loro quanto sia importante mentalizzarsi perché perdere dei punti con delle squadre che da un certo punto di vista hanno meno blasone della Roma… effettivamente poi alla fine la paghi cara. Quello che è successo la settimana scorsa è evidente che abbia penalizzato non poco questa squadra, poi magari loro se ne rendono conto dopo perché abbiamo buttato via dei punti importanti contro il Torino. Ma non è semplice perché alla fine si parla sempre di ragazzi che hanno 24, 25 anni. Per noi che abbiamo esperienza è molto più semplice. Per un allenatore come Fonseca, che conosce il calcio italiano e ha iniziato a capire quanto sia difficile incontrare le squadre che hai sotto… quindi la mentalità è quella su cui dobbiamo crescere.Qui a Roma si tende subito a bruciare tutto e tutti, io credo che Kalinic abbia fatto 100 minuti da quanto è arrivato. E non è perché abbia fatto schifo, purtroppo gli hanno rotto il perone ed è stato fuori tanto tempo. Noi che lo vediamo tutti i giorni ci rendiamo conto che non è arrivato in una condizione ottimale, ma che adesso la sta recuperando. Durante la settimana, a mio avviso, è tornato il Kalinic vero. Con un gol, a mio avviso, si potrebbe vedere un Kalinic diverso.È evidente che adesso abbiamo un centrocampista in meno. Nella nostra rosa iniziale Pellegrini è partito a fare il centrocampista, poi è stato integrato come trequartista. È possibile che arrivi un giovane, ma valuteremo bene il da farsi. Non è scontato perché gioca nella sua squadra, quindi portarlo via a gennaio è difficilissimo, ma ci stiamo provando perché credo che lavorando con noi in questi 5-6 mesi che mancano possa diventare il centrocampista.Sì, lo seguiamo da diverso tempo.