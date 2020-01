Roma, Petrachi: «A gennaio pochi movimenti. Kalinic? Contenti di lui. Peres merita una seconda chance»

Gianluca Petrachi si racconta a 360 gradi dopo i primi sei mesi trascorsi in una Roma che oggi definisce sua. Il direttore sportivo giallorosso vive quotidianamente il centro sportivo di Trigoria e ha deciso di riaccogliere il figlio prodigo Bruno Peres rientrato nella Cpaitale dopo il prestito al San Paolo: «Ci tengo a parlare di lui. Deve ritrovare quella fame, quell’umiltà che forse ultimamente aveva perso. La mia idea condivisa con Paulo è di dargli una seconda chance, perché a tutti si concede nella vita. Deve ritrovarsi come uomo. Tutti possiamo sbagliare. Negli anni in granata si è visto il vero Bruno Peres e io ero lì, so come ha fatto a rendere. Lui ne è consapevole: gli daremo una possibilità e la prima volta che sbaglia è a casa», le parole del dirigente in un’intervista pubblicata sul sito del club. E a proposito di Fonseca, Petrachi ne appare completamente innamorato per via del suo carisma e della dedizione al lavoro: «La sua filosofia di calcio sposa totalmente la mia. Quando ho parlato ai ragazzi di Paulo, ho detto loro che mi sarebbe piaciuto tanto averlo come mio tecnico quando ero calciatore. Fonseca ti aiuta a giocare a calcio per divertirti. Ti toglie di dosso lo stress della prestazione. Il coraggio te lo infonde veramente, è inevitabile Quando vedo i ragazzi allenarsi mi sento come se avessi un piede ancora in campo e l’altro fuori. È lì che penso “quanto mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui”».

IL MERCATO

Chi è allenato da lui, però, è la rosa della Roma che secondo Petrachi non ha bisogno di innesti: «È difficile migliorarla in questa fase. Noi crediamo moltissimo nel nostro gruppo. E credo che a gennaio ci saranno pochi movimenti. Poi se qualcuno, poco contento, vuole cercarsi qualche chance per andare a giocare da un’altra parte, lo prenderemo in considerazione». Poi una precisazione sull’attaccante visto lo scarso impiego di Kalinic: «Sento tanto clamore, leggo molti nomi in attacco. Lo dico chiaramente: noi siamo contenti di Kalinic, è un calciatore che si sta ritrovando e lo notiamo giorno dopo giorno in allenamento. Siamo convinti che nel girone di ritorno ci darà tante soddisfazioni. I nomi che si fanno non sono veri perché Nikola, per quanto ci riguarda, non è sul mercato». In chiusura la carica alla squadra che ha raggiunto ottimi risultati, ma non deve mollare la presa: «Devono aver chiaro che, dopo tutti questi complimenti che hanno ricevuto dal mondo esterno, non devono sentirsi appagati: l’abbuffata di belle parole non serve a niente, perché bastano due partite fatte male per tornare nella melma».

