Roma, Petrachi e Fienga rientrano da Madrid dopo aver incontrato Fonseca

Gianluca Petrachi non è ancora stato ufficializzato come dirigente della Roma, ma sta già lavorando a pieno regime con i giallorossi per cercare l’allenatore della prossima stagione. Questa sera alle 23.35, assieme all’amministratore delegato del club Guido Fienga, Petrachi ha fatto rientro nella Capitale con un volo proveniente da Madrid. I due dirigenti hanno incontrato il tecnico dello Shakhtar Donetsk Paulo Fonseca che con ogni probabilità siederà sulla panchina della Roma la prossima stagione. Il club di Pallotta ha trovato l’intesa sulla base di un contratto di tre anni, manca solo l’accordo con il club ucraino che dovrebbe liberarlo a fronte di una clausola da 5 milioni euro.



