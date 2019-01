Roma, Perotti vola a Barcellona per curare la lesione al polpaccio

Ultimo aggiornamento: 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva essere il titolare sulla fascia sinistra, invece, il destino gli ha riservato un inizio di stagione travagliato passato tra il lettino dell’infermeria e la tribuna.ha deciso di darci un taglio e volare aper sottoporsi a una terapia conservativa presso la clinica(la stessa che è intervenuta su Pastore) per accorciare i tempi di recupero e rimettere a posto il muscolo del polpaccio lesionato. L’argentino, in questo campionato, è sceso in campo per appenaa causa dei continui infortuni: prima la(un mese di stop), poi il(15 giorni), e due volte il(oltre un mese). C’è ancora mezza stagione da giocare e Diego vuole tornare a correre sulla fascia sinistra, non sarà ancora a disposizione per la partita contro l'Atalanta di sabato prossimo, l'obietitvo è rientrare contro il Milan (3 febbraio).