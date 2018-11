Roma, Perotti pronto al riscatto: «Se attraversi l’inferno non fermarti»

Ultimo aggiornamento: 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se stai attraversando l’inferno, non ti fermare», la frase è di Sir Winston Churchill pronunciata mentre era alla guida del Regno Unito durante la Seconda guerra mondiale. A prenderla in prestito è stato Diego Perotti che in una storia Instagram ha fotografato l’aforisma per raccontare il momento pessimo che sta vivendo. L’attaccante ha trascorso un’estate con le valige pronto a lasciare la capitale per volere di Monchi che fino all’ultimo ha provato a piazzarlo tra Spagna e Italia, ma il suo alto ingaggio ha stoppato sul nascere la trattativa. Poco prima che il campionato iniziasse, Diego ha dato forfait per un infortunio alla caviglia, la prima volta che ha visto il campo è stato 28 minuti contro il Real Madrid e 90 con il Bologna, poi zero assoluto: un infortunio al bicipite femorale e un nuovo infortunio alla caviglia lo ha allontanato per un mese mezzo dal calcio giocato. Oggi Diego è tornato a disposizione del tecnico, il calvario è alle spalle ed è pronto per l’Udinese anche se nelle gerarchie è scivolato dietro a Kluivert ed El Shaarawy.