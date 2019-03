Roma, Perotti compatta il gruppo: «Serve unione, andiamo tutti nella stessa direzione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata una stagione sfortunata quella di, alle prese con continui infortuni che ne hanno condizionato la presenza in campo e il rendimento. L’argentino, adesso, sembra aver trovato una continuità atletica ed è a disposizione per la partita di domani contro ilin cui partirà titolare: «Sarà un match tosto, sono una grande squadra. Loro giocano bene insieme e si conoscono da tanto tempo. Per noi diventa fondamentale, soprattutto dopo la sconfitta contro la Spal, per l’obiettivo del quarto posto. Sarà una bella battaglia e daremo tutto per portare a casa i tre punti», sono le parole di Diego a Sky Sport. L’obiettivo di fine stagione è la qualificazione alla prossima, ma per farlo i giallorossi dovranno mettere da parte isterismi personali e lavorare per un unico intento: «Dobbiamo avere più unione come squadra, dobbiamo essere più compatti e uniti. Alla fine se tutti andiamo dalla stessa parte almeno sappiamo che alla fine della stagione non ci possiamo rimproverare niente. Io voglio questo, andare in vacanza tranquillo con me stesso e i miei compagni, che abbiamo fatto tutto e dato tutto. Poi il 26 maggio vedremo se saremo riusciti a farlo. Ma se siamo una squadra e lottiamo l’uno per l’altro possiamo farcela».