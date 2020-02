Roma, Pellegrini si ferma per una lesione. Fuori contro Gent e Cagliari

Lorenzo Pellegrini ha riportato un edema al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista è stato sostituito a fine primo tempo del match contro il Lecce e ieri è stato sottoposto a una ecografia presso il centro sportivo di Trigoria. Non abbastanza per una diagnosi completa, questa mattina lo staff sanitario della Roma lo ha accompagnato alla clinica Villa Stuart per una risonanza magnetica. Pellegrini rischia di restare fermo per 20/25 giorni prima di poter tornare in campo, sicura la sua assenza contro Gent (giovedì ore 18.55) e Cagliari (domenica ore 18.00).

