Roma, Pellegrini scalpita: allenamenti no stop a Trigoria mentre la squadra riposa

Lorenzo Pellegrini ha voglia di tornare in campo e di dimostrare ai tifosi che l’hanno fischiato durante il cambio contro il Gent che il suo è stato solo un momento negativo. Il centrocampista si è fermato per un affaticamento al flessore sinistro dovuto a una piccola lesione (che si è aggiunto alla microfrattura al piede), oggi ha svolto gli esami di controllo a Trigoria e nei prossimi giorni potrebbe tornare a disposizione. Intanto, Fonseca ha concesso 48 ore di libertà alla squadra (ripresa domani alle 11) dopo la vittoria contro il Cagliari: Dzeko ha raggiunto la famiglia in montagna, Kalinic è volato a Parigi per trascorrere una giornata a Disneyland con i figli e Kluivert è tornato in Olanda. No stop, invece, per Pastore, Zappacosta, Diawara e Pellegrini: sono tutti rimasti nella Capitale dove hanno continuato i rispettivi percorsi di recupero. Ultimo aggiornamento: 18:23





