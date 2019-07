Pellegrini rientra dalle ferie: visite mediche e nel pomeriggio conoscerà Fonseca

Lorenzo Pellegrini ha terminato le meritate ferie e questa mattina si è recato alla clinica Villa Stuart per sostenere le visite di idoneità. Il centrocampista è stato impegnato con la nazionale Under 21 così come il suo compagno di reparto Nicolò Zaniolo che, però, ha scelto di presentarsi 4 giorni prima all’appuntamento con Fonseca. Pellegrini da oggi pomeriggio prenderà parte agli allenamenti, conoscerà il tecnico portoghese e i nuovi compagni, ma mercoledì resterà a guardare l’amichevole contro il Gubbio (più probabile un suo impiego sabato contro Rieti o Ternana). Lorenzo ha dato la sua parola al ds Petrachi di voler restare ancora una stagione in giallorosso, sia per cementare il suo rapporto con i tifosi che per il bambino che nascerà tra qualche settimana frutto dell’amore tra lui e la moglie Veronica. In cantiere anche il rinnovo del contratto e la modifica della clausola rescissoria fissata a 30 milioni.

