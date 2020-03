© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Trigoria le buone notizie non viaggiano mai in coppia. E così, per un Diawara che oggi giocherà con la Primavera (ore 13 contro l’Inter) per testare il menisco (lesionato esternamente) con sollecitazioni inevitabilmente maggiori rispetto ad una normale seduta di allenamento, c’è un Pellegrini che frena. Giovedì il centrocampista s’è sottoposto ad una risonanza magnetica per verificare la cicatrizzazione della lesione al flessore sinistro, riportata nel match contro il Lecce che non gli permise di rientrare dopo il primo tempo. Il semaforo verde dal punto di vista medico è arrivato ma non coincide con le sensazioni di Lorenzo che ancora non riesce ad aggregarsi ai compagni. Anche ieri s’è visto quindi obbligato - suo malgrado - a svolgere del lavoro a parte. Del resto nessuno è miglior medico di sé stesso e Fonseca, in accordo con il calciatore, gli ha lasciato carta bianca facendogli decidere quando forzare i carichi di lavoro. Una situazione che inevitabilmente ne complica l’utilizzo a Siviglia (al massimo in panchina) e che rilancia, complice la squalifica di Veretout, la candidatura di Villar. Sì, perché anche se Diawara oggi superasse brillantemente il test con la Primavera appare improbabile che dopo 50 giorni di assenza, il tecnico portoghese possa schierarlo immediatamente titolare in una gara così delicata come quella contro gli andalusi nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Già a partita in corso sarebbe un successo, sfruttando così lo slittamento del match contro la Sampdoria, inizialmente previsto per domani e ora in programma per domenica 15 alle ore 20,45.Intanto al Fulvio Bernardini, hanno svolto esercizi individuali programmati sia Dzeko che Veretout, con l’agente che intervenendo a Centro Suono Sport s’è affrettato a smentire quanto aveva asserito il giorno prima: «Non è vero che ho detto che in estate andrà al Napoli, rimane qui». Allenamento individuale per Pastore, Zaniolo, Pellegrini e Zappacosta (si avvicina il rientro). Mercoledì ha effettuato una visita a Villa Stuart che ha confermato i miglioramenti al ginocchio operato a settembre. La partita messa nel mirino dall’ex granata è quella in programma con l’Udinese (4 aprile).