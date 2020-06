Roma, Pellegrini e Pau Lopez in dubbio per la ripresa. Ok Mancini

Resta ai box Lorenzo Pellegrini a causa di affaticamento muscolare rimediato durante un allenamento. Il centrocampista sarà valutato quotidianamente da tecnico e staff medico, ma al momento resta in dubbio per la partita contro la Sampdoria del 24 giugno. In infermeria anche Pau Lopez e Gianluca Mancini: il portiere recentemente si è sottoposto a una radiografia per la microfrattura al polso sinistro, si sta allenando con un pallone più leggero ma difficilmente potrà indossare la maglia da titolare per la ripresa; buone notizie per il difensore che tornerà in gruppo dopo la lussazione al gomito che lo tenuto a riposo una decina di giorni.

