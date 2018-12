Roma, Pellegrini: nuova lesione al flessore destro. Out contro Cagliari e Plzen

Nuovo stop per Lorenzo Pellegrini: il centrocampista era tornato in campo ieri dopo l’infortunio muscolare rimediato contro l’Udinese, ma alla fine della seduta ha accusato un nuovo dolore sempre al flessore della coscia destra. Una nuova lesione, dunque, sempre nello stesso punto che è stata diagnostica oggi dopo gli esami strumentali. Pellegrini sicuramente salterà la gara contro il Cagliari e quella di Champions con il Viktoria Plzen, la speranza dello staff medico è di rimetterlo in sesto per la Juventus (22 dicembre) o il Sassuolo (26 dicembre). Ultimo aggiornamento: 19:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA