Roma, Pellegrini negativo al Covid: «Sono carico e pronto a tornare»

Lorenzo Pellegrini negativo al tampone. Il centrocampista della Roma è guarito dal Covid-19 e potrà tornare ad allenarsi dopo aver effettuato la visita di idoneità: «Sono pronto per tornare e carichissimo», ha scritto su Instagram. Lorenzo era risultato positivo al Coronavirus lo scorso 9 novembre e dopo 11 giorni si è negativizzato. Restano ancora in quarantena in casa Roma Dzeko, Kumbulla, Fazio e Santon.

Ultimo aggiornamento: 20:00

