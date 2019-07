Roma, Pellegrini: «Mi piace il calcio di Fonseca, ma avrà bisogno di tempo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è tornato dalle vacanze 4 giorni fa e sta cercando di mettersi al pari dei compagni per rientrare al più presto nelle rotazioni del nuovo tecnico. Il centrocampista ha intenzione di ricominciare da zero dopo una stagione deludente che non ha portato alla Roma la qualificazione in Champions: «Noi “vecchi” stiamo cercando di far capire queste cose, ma anche l’allenatore e lo staff. Gli allenamenti sono intensi. Stiamo lavorando bene, spero che non faremo peggio dello scorso anno, non è quello che vogliamo e naturalmente dobbiamo migliorare. E’ stato un campionato difficile, non solo per il campo, ma anche per cose successe fuori di cui non voglio parlare. È stato un anno complicato per tutti, sia per noi giocatori che per la società. Quest’anno dobbiamo pensare solo a giocare e vincere le partite. Tutto ciò che ci sta intorno lo ascoltiamo ma dobbiamo provare a restarne fuori e in questo lo staff ci aiuterà», ha detto Pellegrini a Roma Tv. Le prime impressioni che gli ha lasciato il tecnico portoghese sono state: «Lo vedo molto diretto e mi piace, non è scontato. Lui vuole questo e tu lo devi fare, fine. Ti spiega e ti mette a tuo agio per fare ciò che dice e mi piace come pensa il calcio. Avremo modo di migliorare, anche perché sono poche settimane che lavoriamo con lui, ha bisogno di tempo affinché la squadra possa esprimere il suo gioco. Cosa significa fare un allenamento con intensità? Che abbiamo fatto un allenamento completo a livello anche di testa e concentrazione».