Roma, Pellegrini leader in infermeria: terapie e riposo per recuperare con il Genoa

Lorenzo Pellegrini sta facendo il possibile per rientrare dopo la sosta, perché per lui la Roma è al primo posto. Lo ha dimostrato lo scorso anno giocando il derby con un problema muscolare che successivamente si è aggravato facendogli perdere l’Europeo e domenica scorsa dando la sua disponibilità alla trasferta di Venezia. Anche in questa occasione ha perso la Nazionale: il gonfiore al ginocchio sinistro è aumentato e il medico degli azzurri lo ha rimandato a casa per curarsi. In questi giorni non ha messo piede in campo, starà fermo almeno una settimana e i sanitari giallorossi lo hanno sottoposto a sedute fisioterapiche, esercizi di riabilitazione e obbligato a tanto riposo. Il tutto per esserci contro il Genoa e garantire a Mourinho quella qualità che solo lui nel quartetto offensivo è riuscito a esprimere da inizio stagione.

Pellegrini capitano cannoniere. Lorenzo, infatti, è il giocatore che ha segnato più gol nella Roma: otto reti realizzate (cinque in Serie A e tre in Conference League), a seguire El Shaarawy (6), Abraham (5) e Veretout (4). Un pezzo unico e pregiato che non ha sostituti, soprattutto in questo periodo in cui Mkhitaryan è in netta flessione e non garantisce la qualità di cui ha bisogno Mourinho, né da esterno sulla trequarti né da centrale. Lorenzo, dunque, sente il peso della responsabilità dovuto anche alla fascia di capitano che ha conquistato definitivamente quest’anno. Responsabilità che si è preso anche nella vita privata: all’età di 25 anni ha già due figli e da 9 anni è innamorato di sua moglie Veronica (oggi ricorre l’anniversario). Un capitano modello, dunque, amato dai bambini e apprezzato dai tifosi che ne hanno imparato a conoscere le qualità.