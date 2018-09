Roma, Pellegrini: «La rivalsa è scattata guardando la classifica. Mi piace giocare trequartista»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lasi è ritrovata: la vittoria con ile il successo contro laha restituito fiducia nei mezzi di una squadra che aveva sofferto la rivoluzione di Monchi durante il mercato estivo. Ad aprire le danze nel derby è stato, romano e romanista da sempre, ha provato il brivido di esordire e segnare in una stracittadina: «Non ho dormito questa notte, è stato fantastico fare gol e vincere in un momento in cui serviva alla squadra. Prima del cambio sembrava che Pastore dovesse bere, non sembrava assolutamente che stesse male, secondo me stava giocando un’ottima partita fino a quando ha chiesto la sostituzione», ha detto il centrocampista a Roma Radio. Nel 4-2-3-1 di Di Francesco,ha ricoperto il ruolo di: «Forse in quella posizione si è più liberi di inserirsi, sai che dietro ci sono i tuoi compagni che a centrocampo possono rimediare. Sei un po’ più libero dalla fase difensiva e a me piace molto giocare lì, ma non è che posso ricoprire solo in una posizione. A centrocampo penso di poter immedesimarmi in tutti i ruoli». Ilspalle alla porta è arrivato grazie all’istinto e ha permesso alla squadra di giocare in scioltezza ritrovando se stessa dopo il periodo buio di inizio campionato: «Non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni adesso, quello che ci ha aiutato è stato anche guardare la classifica. Noi parliamo di questo tutto il giorno e stare in una parte di classifica dove non meritavamo di essere ci ha fatto scattare un po’ di voglia di rivalsa e ha fatto capire a tutti che abbiamo voglia di fare bene. Non credo tanto al “ce l’ha con l’allenatore o col compagno di squadra”. Ci sono tante dinamiche, positive e negative. Sarà sempre così: se un giocatore non gioca, gli rode il c…».