Roma, Pellegrini e Kumbulla recuperano: saranno diponibili per il Genoa

La sorpresa che non ti aspetti. Oggi Lorenzo Pellegrini è tornato ad allenarsi in gruppo, anticipando il provino fissato inizialmente per domani. Il centrocampista ha svolto l'intera seduta, al fianco di Marash Kumbulla anche lui nuovamente disponibile. Se non ci saranno brutte sorprese dell'ultim'ora, i due saranno convocati per la trasferta di Genova.

Toccherà a Mourinho poi deciderne o meno l'impiego. Anche perché con il ritorno di Lorenzo, a perdere il posto dietro le due punte potrebbe essere Zaniolo come accaduto nell’ultima partita contro il Venezia. Con due frecce in più al suo arco, lo Special One avrà comunque più opzioni: dalla difesa a tre formata da Kumbulla, Mancini e Ibanez, con Karsdorp ed El Shaarawy (o Mkhitaryan) esterni a centrocampo, oppure, quella a quattro.

È tempo di scelte per il portoghese che da inizio stagione non ha mai fatto a meno del suo capitano, ora che è rientrato dall'infortunio farà di tutto per metterlo in campo al Ferraris contro il Genoa di Shevchenko.