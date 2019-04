Roma, Pellegrini: «Il mio futuro è qui, ma non dipende solo da me. Con l'Inter non sarà decisiva»

Ultimo aggiornamento: 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La stagione dellatra alti e bassi non è stata entusiasmante a livello personale nemmeno per Lorenzoche ha sposato la causa giallorossa senza rispondere alla chiamata dellache lo avrebbe ingaggiato la scorsa estate. La clausola rescissoria è ancora presente sul contratto, ma la società sta lavorando con l’agente per un rinnovo: «Qui sto bene, sono a casa. La Roma è una delle società più importanti d’Italia e non cerco altro. Ho sempre detto che rimanere mi renderebbe molto orgoglioso e sarei onorato. Ci sono poi delle dinamiche che non sei l’unico a gestire» ha detto il centrocampista a Sky Sport. Domani serascenderà in campo a San Siro per affrontarein una partita che potrebbe essere determinante per la: «Non credo sia decisiva per il quarto posto perché fin quando la matematica non ci condanna nulla è decisivo. Vincere ci permetterebbe di accorciare i punti con l’Inter, il nostro obiettivo è entrare in Champions. Poi se da terzi o da quarti non importa. Nainggolan? In stagione ci siamo sentiti. Magari ha avuto qualche problemino, ora sta meglio, ma speriamo che stia peggio sabato». Con Claudiola Roma ha ritrovato la vittoria e una salute psicologica che conera venuta a mancare: «Siamo più compatti di prima, è quello che su cui lavoriamo durante la settimana, con Di Francesco era venuta a mancare. Ranieri è stato forte perché ci ha dato la giusta serenità e tranquillità». In ottica Nazionale siache Zaniolo e Cristante sono tenuti in alta considerazione dal ct Roberto: «Se Nicolò non si pone limiti non si sa dove può arrivare. Mancini è contento se riusciamo ad avere la giusta continuità. Abbiamo giocato tutti tante partite e questo ci ha permesso di crescere e migliorare per portare il nostro supporto anche in azzurro».