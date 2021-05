Lorenzo Pellegrini non è entrato nella lista dei convocati di Paulo Fonseca per Sampdoria-Roma. Il centrocampista è rimasto nella Capitale per restare accanto alla moglie Veronica che a breve partorirà il secondo figlio della coppia Thomas. Ennesimo forfait per il tecnico portoghese che dovrà fare a meno sulla trequarti anche di Carles Perez, oltre alla lunga di infortunati composta da: Diawara, Pau Lopez e Spinazzola.

