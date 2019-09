Roma, Pellegrini suona la carica: «E' arrivato il momento di vincere»

Lorenzo Pellegrini è pronto a prendere per mano la Roma e riportarla sul palcoscenico Champions. «Quest'anno sicuramente non ci poniamo obiettivi, vogliamo migliorare e lo noto ogni giorno e in ogni allenamento - spiega il centrocampista giallorosso in un'intervista a Sky Sport - Ma è anche vero e giusto dire che questa Roma debba giocare assolutamente la Champions ed è importante ottenere l'accesso, deve essere il nostro primo obiettivo la qualificazione. Poi non dobbiamo neanche porci dei limiti, perché l'ambizione è una cosa fondamentale per un giocatore e una squadra importante come la Roma».



Utilizzato sia nella Roma che in nazionale in diverse posizioni e 'amatò dagli allenatori proprio per la sua grande duttilità, Pellegrini troverà domenica di fronte il Sassuolo, la squadra che gli ha fatto conoscere il grande calcio: «Dobbiamo uscire dal campo con i tre punti perché saremo davanti al nostro pubblico. Sarà importante l'apporto dei nostri tifosi, per quanto riguarda il Sassuolo sono molto legato a loro e alla città, è sempre emozionante. E' stata un'esperienza bellissima per me, ma domenica voglio solo pensare a vincere. Lavoriamo ogni giorno per migliorare. Io sono molto contento, il mister ci chiede di tenere il comando del gioco ed è una cosa positiva perché sfruttiamo la nostra tecnica, anche in considerazione delle nostre caratteristiche. Comandare il gioco significa non farsi mai sottomettere. Siamo a buon punto ed è ora di vincere». Magari grazie anche agli innesti 'last minutè di Mkhitaryan e Smalling, due giocatori - spiega Pellegrini - che «danno esperienza, sono calciatori bravissimi e a noi ragazzi che magari abbiamo giocato solo in Italia possono portare qualcosa in più».

