Roma, Luca Pellegrini: «Adesso siamo più cattivi»

«Dopo il Chievo e il Bologna la Roma è cambiata nell'atteggiamento ed è arrivata un po' di cattiveria che all'inizio ci mancava. Sappiamo di essere forti come gruppo, quasi una famiglia. Siamo un gruppo coeso e compatto». Così il terzino sinistro della Roma, Luca Pellegrini, che in una settimana ha fatto il suo esordio con la maglia giallorossa sia in campionato che in Champions League. «Il compito di noi giovani è metterci a disposizione del mister, lavorare bene e farci trovare pronti quando veniamo chiamati in causa» spiega nel corso dell'intervista presente nel match program della Roma. La squadra di Eusebio Di Francesco sabato sarà impegnata sul campo dell'Empoli in quella che Pellegrini definisce «una partita non facile. Ma siamo in un momento positivo e veniamo da tre vittorie con un solo gol subito. Abbiamo riacquistato consapevolezza nei nostri mezzi e potremo dire la nostra».